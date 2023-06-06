Гладков опроверг сообщения о присутствии противника в Белгородской области
Губернатор Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
Белгород, 6 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. На территории Белгородской области нет украинских диверсантов, заявил 6 июня глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.
«Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — заявил Гладков, добавив, что и на территории Новой Таволжанки противника также нет.
По его словам, те, кто обсуждают в интернете ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют украинские диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня украинские террористы намеревались проникнуть в Шебекинский район в районе села Новая Таволжанка.
Под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов они пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, однако были уничтожены российской авиацией и артиллерией.
Отметим, что Белгородская область находится под интенсивным огнём ВСУ. Только в течение суток 4 июня украинские военные выпустили по территории области больше тысячи снарядов. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники.