Белгород, 6 июня, 2023, 16:55 — ИА Регнум. На территории Белгородской области нет украинских диверсантов, заявил 6 июня глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — заявил Гладков, добавив, что и на территории Новой Таволжанки противника также нет.

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По его словам, те, кто обсуждают в интернете ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют украинские диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня украинские террористы намеревались проникнуть в Шебекинский район в районе села Новая Таволжанка.

Под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов они пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, однако были уничтожены российской авиацией и артиллерией.

Отметим, что Белгородская область находится под интенсивным огнём ВСУ. Только в течение суток 4 июня украинские военные выпустили по территории области больше тысячи снарядов. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники.