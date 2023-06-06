Москва, 6 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Европейский союз живёт в состоянии «венгерского кошмара» и боится, что ещё в одной из стран — членов ЕС к власти придут независимые политики, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Так он прокомментировал публикацию издания Politico о том, что если в Австрии и Словакии на предстоящих выборах победят пророссийские партии (к ним отнесены Австрийская партия свободы и словацкая Smer), то Москва получит «мощный инструмент против Украины».

«Вероятность того, что эти партии придут к власти и смогут контролировать правительство, крайне незначительна. И это при том, что и в Австрии, и особенно в Словакии общественное мнение занимает не такую позицию, как правительство, и не поддерживает поставки вооружений киевскому режиму. Но европейские чиновники постоянно живут под «венгерским кошмаром»: не дай бог появится ещё одна страна, руководитель которой будет вести как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поэтому они любое даже минимальное движение в эту сторону воспринимают истерически», — сказал Бордачёв.

При этом он подчеркнул, что Австрия и Словакия в индустриальном плане очень чувствительны к потерям в промышленности, которые им грозят в случае полного и окончательного отказа от российских энергоресурсов.

«Для них это самая важная угроза. И в отличие от Германии, они гораздо более уязвимы перед ней», — подытожил Бордачёв.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению высокопоставленных чиновников из Еврокомиссии (на которых ссылается издание Politico), победа на предстоящих выборах таких партий, как Австрийская партия свободы или словацкая Smer будет означать приход к власти пророссийских политиков. Последствия такого поворота еврочиновники оценивают как «катастрофические» и предсказывают, что Москва может получить «мощный инструмент против Украины». Кроме того, это автоматически подорвёт усилия ЕС по поддержке киевского режима, а Россия сможет успешнее бороться с наложенными на неё санкциями.