Москва, 6 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Пиар-директор народной артистки России Ирины Аллегровой Владимир Квятковский опроверг данные СМИ о том, что на певицу напала собака. В беседе с ИА Регнум представитель Аллегровой сообщил, что её действительно укусила собака, но это был домашний любимец и инцидент не серьёзный.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Ирина Алегрова

Ранее журналисты обратили внимание на травму на руке у артистки. В СМИ появилась информацию о том, что собака якобы напала и искусала певицу.

«Аллегрова играла дома с внуком и с собакой. Собака большая, породы, к сожалению не знаю. Собака хотела лизнуть руку Ирины Александровны, но случайно укусила. Ну там травма несерьезная, она даже не обращалась за медпомощью», — рассказал Квятковский.

В мае ИА Регнум писало, что в Тюмени начали проверку по заявлению девушки о нападении на неё собаки. Отмечалось, что инцидент произошёл с домашней собакой, которая гуляла без намордника с хозяином.