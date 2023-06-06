Москва, 6 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, сорвавших попытки наступления ВСУ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, он отметил особый героизм в отражении атак ВСУ 3-й роты 37-й мотострелковой бригады под командованием лейтенанта Желанова и майора Положенцева.

По словам главы Минобороны, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвёл роту на оборонительные позиции, где они остановили наступление противника.

Шойгу также отметил наиболее отличившихся в боях подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Кроме того, глава Минобороны РФ особо отметил действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации России, которые уничтожили 5 танков и 29 бронемашин ВСУ.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — сказал министр.

Также Шойгу сообщил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток. По его словам, ВСУ 5 июня пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявлял, что у ВСУ уже есть достаточное количество оружия для начала контрнаступления. Однако в Киеве уклончиво отвечали на вопрос о дате этого наступления, высказывая в том числе версии, что оборонительные действия будут сопровождаться контрнаступательными.