Москва, 6 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 ранены, заявил 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также добавил, что в ходе отражения наступления были подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу заявил, что ВСУ 5 июня пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных.