Невинномысск, Ставропольский край, 6 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Кузьминская ветроэлектростанция начала свою работу 5 июня в городе Невинномысске Ставропольского края. О начале работы новой ВЭС сообщило министерство энергетики, промышленности и связи региона.

^Победа 26» Кузьминская ветроэлектростанцич

«Мы продолжаем расширять комплекс генерации, использующий энергию ветра, солнца и воды. За минувший год объём выработки альтернативной энергии в энергобалансе Ставрополья составил около 2,5 млрд кВт*ч», — цитирует министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Ивана Ковалёва «Победа 26». Министр добавил, что по итогам этого года доля мощности станций на основе ВИЭ достигнет 20%.

Реализацию проектов по строительству ВЭС курирует краевой минпром. По данным министерства, средний ежегодный объём выработки на данной электростанции будет достигать 400 млн кВт*ч. На станции установлены 64 ветроэнергетические установки, чтобы обеспечить целевой показатель.

Ранее сообщалось о строительстве ещё одной ветроэлектростанции в Труновском округе Ставрополья Мощность новой станции составит 95 МВт.