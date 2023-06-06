Тбилиси, 6 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не увидел ничего странного в том, что он и президент Украины Владимир Зеленский не поздоровались на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, который прошёл в начале июня.

(сс) Günter Schiffmann Ираклий Гарибашвили.

«Тут все очень просто. Там находились лидеры 45 стран, и может 5-6, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому», — заявил Гарибашвили, слова которого приводит РИА Новости.

Украина неоднократно обвиняла грузинские власти в пророссийском настрое, который выражается в отказе присоединиться к санкциями против России. Однако Гарибашвили на Катарском экономическом форуме 24 мая заявил, что если страна присоединится к антироссийским санкциям, то это нанесёт урон национальным интересам и разрушит грузинскую экономику. По его словам, товарооборот между двумя странами за год составил около миллиарда долларов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. МИД Грузии положительно оценил эти решения.

При этом западные политики и президент Саломе Зурабишвили подвергли его критике. Решение России глава государства назвала неприемлемыми и обвинила Москву в провокациях.