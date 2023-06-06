Шойгу заявил, что Киев при попытке наступления 5 июня потерял 1600 военных
Шойгу заявил, что Киев при попытке наступления 5 июня потерял более 1600 военных
Москва, 6 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. ВСУ 5 июня пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных, заявил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
«5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые (чем 4 июня — ред.) потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной. Попытки наступления сорваны, противник остановлен», — сказал Шойгу.
Министр отметил, что солдаты и офицеры Вооружённых сил России проявили мужество и героизм, а ВСУ, несмотря на значительные потери, своих целей не добились.
Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Шойгу также заявил, что Киев «предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта» в течение последних трёх суток. ВСУ сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы, 4 июня силами двух механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, успеха не добились, потеряв 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.
5 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ВСУ уже есть достаточное количество оружия для начала контрнаступления. Ранее в Киеве уклончиво отвечали на вопрос о дате этого наступления, высказывая в том числе версии, что оборонительные действия будут сопровождаться контрнаступательными.