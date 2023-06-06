Москва, 6 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. ВСУ 5 июня пытались наступать на семи направлениях силами пяти бригад, но Вооружённые силы России остановили противника, который в результате потерял более 1600 военных, заявил 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

(сс) Администрация президента России Министр обороны России Сергей Шойгу

«5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые (чем 4 июня — ред.) потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной. Попытки наступления сорваны, противник остановлен», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что солдаты и офицеры Вооружённых сил России проявили мужество и героизм, а ВСУ, несмотря на значительные потери, своих целей не добились.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Шойгу также заявил, что Киев «предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта» в течение последних трёх суток. ВСУ сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы, 4 июня силами двух механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, успеха не добились, потеряв 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

5 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ВСУ уже есть достаточное количество оружия для начала контрнаступления. Ранее в Киеве уклончиво отвечали на вопрос о дате этого наступления, высказывая в том числе версии, что оборонительные действия будут сопровождаться контрнаступательными.