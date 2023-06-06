Берн, 6 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Депутаты парламента Швейцарии от Народной партии 6 июня выступили с инициативой отменить намеченное на 15 июня онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Инициатива была отклонена. За проголосовали 58 депутатов, против — 128. Представители Народной партии заявили, что будут бойкотировать заседание, на котором выступит президент Украины.

Они пояснили, что киевский лидер, вероятно, попытается оказать давление на парламент с целью добиться разрешения на реэкспорт оружия. В Народной партии считают это недопустимым.

Кроме того, представители партии отметили, что ранее ни один иностранный лидер не выступил перед парламентом Швейцарии в онлайн-режиме. Они не видят основания делать исключение для президента Украины, тем более что тот не так давно совершал «турне» по Евросоюзу.

Как сообщалось ранее, 2 июня Национальный совет парламента Швейцарии отклонил инициативу парламентской комиссии по политике безопасности разрешить реэкспорт оружия Украине. Против проголосовали 98 депутатов, за — 75.

В январе 2023 года президент Швейцарии Ален Берсе также выступил против реэкспорта швейцарского оружия на Украину. Сейчас не время менять правила, определяющие нейтралитет страны, отметил глава государства.