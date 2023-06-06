Москва, 6 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Мария Пореченкова, дочь актёра Михаила Пореченкова, попала в ДТП на западе Москвы. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал «112».

Сергей Фадеичев/ ТАСС Мария Пореченкова.

По информации канала, Пореченкова ехала на своём «Мерседесе» в деревне Толстопальцево и на Центральной улице столкнулась со скутером.

По предварительной информации, она не пострадала. В настоящее время врачи осматривают водителя скутера.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ДТП в Москве попал телеведущий Дмитрий Дибров. Его Mercedes при перестроении столкнулся с полицейским микроавтобусом. Никто не пострадал. Машину Диброва увёз эвакуатор.