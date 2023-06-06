Москва, 6 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Украинские военные специально уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским бойцам. Об этом 6 июня рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото

По его словам, на севере ДНР около десяти дней назад была попытка прорыва ВСУ с использованием танка Leopard, который «важен для изучения».

«Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, начали уничтожать Leopard», — рассказал врио главы ДНР, уточнив, что этот танк был расстреляны до неузнаваемости.

Пушилин добавил, что главной целью украинских военных было не допустить попадание Leopard к нашим подразделениям.

О том, что в ДНР были замечены танки Leopard немецкого производства сообщил ранее и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Вместе с тем в апреле стало известно о сложностях в обращении с немецкими танками во время учений бойцов ВСУ в Польше. Сообщалось, что украинские военнослужащие в ходе учений повредили один из переданных Германией основных боевых танков Leopard 2A4.

Украина уже получила около 60 современных танков, в том числе немецкие Leopard. По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, в общую коалицию по поставкам этих бронемашин вошли Германия, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция, Испания и Канада.

Кроме того швейцарский концерн Ruag запросил разрешение на поставку Киеву 96 танков Leopard. Однако, по неподтверждённой информации, танки в нерабочем состоянии, а концерн приобрёл их, чтобы использовать на запчасти. Техника находится в Италии.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил ИА Регнум, если ВСУ решили применять для прорыва российских позиций немецкие танки Leopard второго поколения, то ВС РФ должны применить все средства для их уничтожения, но не допустить приближения этой техники ближе чем на 4 км. По его словам, такая техника, конечно, опасна, но она легко поражаема и у неё очень слабые системы защиты.