Бухарест, 6 июня, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Во время учений НАТО «Saber Guardian 23» в ходе планового пересечения рукава Борча затонул бронетранспортер Piranha 3. Об этом 6 июня сообщил портал Defence Romania.

Allied Joint Force Command Учения НАТО

Отмечается, что в Румынии начались крупнейшие военные учения НАТО «Saber Guardian 23», в которых принимают участие 10 тысяч солдат из 13 государств.

По информации издания, бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь рукав Борча.

Пока неизвестно, была ли это ошибка военных, которые эксплуатировали бронетранспортёр, либо возникла техническая проблема.

Как передавало ИА Регнум, Североатлантический альянс (НАТО) в два раза увеличил военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Отмечается, что союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны (ракет Patriot), и кораблей с противовоздушной обороной в море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо увеличить производство оружия. Он отметил, что, по его мнению, странам — членам альянса стоит «подписывать контракты», так как в этом случае промышленность сможет осуществлять инвестиции и увеличивать производство оружия.