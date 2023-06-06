Москва, 6 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Когда кандидат в президенты США Вивек Рамасвами говорит о том, что для его страны самой большой угрозой является союз России и Китая, а также призывает Вашингтон отказаться от совместных дел с КНР, тем самым он показывает, что ничего не понимает в международных отношениях. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил академик РАН, китаист Василий Михеев.

IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Вивек Рамасвами

«Я бы прокомментировал его словами Владимира Ленина: «ярко, но совершенно не глубоко», — рассмеялся Михеев, узнав об умозаключениях Рамасвами. — Это, по всей видимости, популистский ход человека, который мало что понимает в международных отношениях».

Как пояснил востоковед, одно время действительно была популярна теория декаплинга, то есть разрыва экономических отношений Китая и США, но в настоящее время американский мейнстрим отходит от таких подходов.

«Все здравомыслящие бизнесмены, кроме сумасшедших политиков, понимают, что реализовать это невозможно, — Михеев. — В прошлом году товарооборот Китая и США вырос до отметки 700 млрд долларов. То есть, несмотря на ограничения против определённых высокотехнологичных статей китайского экспорта в Штаты, по другим направлениям торговля и сотрудничество продолжаются».

Кроме того, теперь чаще стали говорить о «дерискинге» — то есть уменьшении рисков при взаимодействии с Китаем. Иными словами, об оптимизации американо-китайских связей.

Что касается союза России и Китая, то, как подчеркнул Михеев, в настоящее время об этом не говорят ни в Москве, ни в Пекине.

«Если речь о развитии двусторонних отношений в военной сфере, то Китай заявил, что военные учения он может проводить с тем, с кем захочет. Но поддерживать друг друга в военном конфликте — об этом ни Китай, ни Россия не говорят, — пояснил Михеев. — Дело в том, что военный союз с Россией не нужен Китаю. Китай не хочет обременять себя обязательствами, которые могут связать ему руки в его внешнеполитическом маневрировании. Он предпочитает занимать собственную нишу, не связывая себя какими-то конкретными обязательствами ни с одной из стран мира. Его стремление быть лидером определяет все его действия».

И именно потому, что он лидер, союз с ним, как полагает Михеев, не нужен и России.

«Потому что не в наших интересах быть ведомыми в военно-политической связке с Китаем», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, бизнесмен Вивек Рамасвами, вознамерившийся побороться за кресло хозяина Белого дома, заявил, что главной военной угрозой для США может быть союз России и Китая, так как при таком раскладе Вашингтону придется выступить сразу против двух ядерных сверхдержав. Этим политик не ограничился. Он считает, что США вообще должны отказаться от любых совместных дел с КНР, пока её власти не изменят свою политику и не проведут реформы. Во имя реализации этого замысла Рамасвами считает допустимым для США пойти на «краткосрочные экономические» жертвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее этот предприниматель сообщил, что, по его мнению, единственной настоящей причиной российско-украинского противостояния стало расширение НАТО, и чтобы урегулировать этот конфликт, альянс должен гарантировать, что Киев не получит членского билета этой организации. Ситуацию же на Юго-Востоке Украины, по мысли Рамасвами, нужно заморозить «в стиле Корейской войны».

В ответ Россия должна будет отказаться от совместных учений с армией Китая, убрать ядерное оружие из Калининграда и прекратить военное присутствие в западном полушарии.