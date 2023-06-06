Киев, 6 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. На ней присутствует в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Заседание совета национальной безопасности и обороны Украины

Участники заседания обсудили вопрос о разрушении Каховской ГЭС. Ранее Зеленский, не предъявив никаких аргументов, обвинил в подрыве станции Россию.

Главком ВСУ перестал появляться в публичном пространстве в конце апреля 2023 года. Высказывались предположения, что он был ранен или убит в ходе удара по одному из штабов ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области. При этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что СВР тоже получает такие данные, но неясно, можно ли им доверять.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — подтопить в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.