Пекин, 6 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Тяжёлые потери существенно осложняют возможности Вооружённых сил Украины (ВСУ) для проведения успешного контрнаступления, несмотря на поддержку Запада, пишут обозреватели китайского Global Times Ян Шэн и Чжан Чаньюэ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артёмовском», — пишут обозреватели.

При этом западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией, отмечают они.

Украина оказалась в тяжёлом положении, поэтому начать эффективное крупное наступление оказалось проблематичным, говорится в статье.

Несмотря на проводимые ВСУ регулярные диверсии и теракты, сегодня особенно ощущается, что Киев зашёл в тупик на театре военных действий, заключили обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, весеннее контрнаступление украинской армии неоднократно переносилось Киевом по тем или иным причинам. Оно так и не состоялось весной 2023 года. В начале июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контратаку, однако наступательная операция может потребовать времени и грозит большими затратами, а также потерями среди личного состава киевской армии.

В Минобороны России заявили о срыве крупномасштабного наступления ВСУ, которое началось сразу на пяти участках фронта утром 4 июня. ВСУ потеряли 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и три боевые машины пехоты.