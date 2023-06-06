Белгород, 6 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две цели над Белгородом. Об этом 6 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 июня Гладков заявил, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом три воздушные цели. До этого он писал, что на подлёте к Белгороду сбита воздушная цель, осколки повредили два автомобиля, в том числе машину скорой помощи.

Также глава региона 6 июня заявил, что на территории области, в том числе и в селе Новая Таволжанка, противника нет. Он отметил, что по этому вопросу распространяется много «инсинуаций», и призвал не реагировать на них.