Москва, 6 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно данным сайта Министерства юстиции России, ранее Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России. Безродная занимала эту должность с 1 апреля 2019 года. В 2016–2019 годах она возглавляла Департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов.

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