Москва, 6 июня, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Недельный отдых в Турции на двух человек летом 2023 года обойдётся россиянам в 150-200 тыс. рублей, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По его словам, отпуск с семьёй из трёх человек будет стоить в среднем 218 тыс. рублей, из четырех — 253 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом туры подорожали примерно вдвое.

«Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60—70% выше, чем в конце мая», — приводят «Известия» слова Мурадяна. Он объяснил высокий спрос определённостью после выборов президента Турции и прохладной погодой в центральной части России.

АТОР также отмечает, что за 150 тыс. рублей можно купить тур на неделю в Таиланд, на Кубу и в Шри-Ланку.

Ранее СМИ сообщали, что жители России, посетившие Турцию с туристическим туром, возмутились троекратным ростом цен.

Тем временем МИД Турции в мае сообщил, что в апреле страну посетило мало туристов из России — почти на 1 млн меньше, чем годом ранее. В министерстве в этом обвинили кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который заявлял, что в случае победы на президентских выборах Турция присоединится к антироссийским санкциям.