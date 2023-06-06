Киев, 6 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки минобороны Украины подполковника Ярослава Сокиринского. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Соцсети Ярослав Сокиринский

Отмечается, что Сокиринский был уничтожен 1 июня. Его похороны пройдут 7 июня в Винницкой области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ликвидирован украинский полковник, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» Александр Макаев.

29 мая на Украине ликвидировали известного украинского боевика по прозвищу Барбо. До этого 23-летний украинский спортсмен-легкоатлет, экс-чемпион страны по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский был уничтожен в Артёмовске.