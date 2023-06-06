Санкт-Петербург, 6 июня, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил мальчика, который учился в региональном центре аутизма, ребёнок не выжил, передаёт телеканал «78».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что второклассник ушёл из дома утром 5 июня и не вернулся.

О пропаже в полицию сообщили его родители. По их словам, мальчик — аутист, он ничего не понимает и не говорит.

Спустя несколько часов пришла информация о том, что ребёнок попал под поезд в районе железнодорожного перегона Деревня Горы — посёлок Мга.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в Джанкойском районе Крыма в результате ДТП на железнодорожном переезде погибли четыре человека — находившиеся в автомобиле двое взрослых и двое детей. Авария произошла около посёлка городского типа Вольное.