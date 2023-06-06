Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе оказались полностью затопленными три населённых пункта, из прибрежных сёл уже эвакуировали около 900 человек, заявил 6 июня глава администрации округа Владимир Леонтьев.

Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

«Масштабы катастрофичные. Затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры», — сказал Леонтьев в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон. В зону подтопления могут попасть 14 населённых пунктов, в которых живут 22 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС — свидетельство начала контрнаступления ВСУ, их цель — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные линии и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Каховскую ГЭС строили 12 тысяч человек и более 200 единиц техники и восстановительные работы будут затруднительными, длительными и дорогостоящими, отметил в беседе с ИА Регнум Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.