Мелитополь, 6 июня, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Разрушение Каховской ГЭС нанесёт ущерб сельскому хозяйству Запорожской области. Об этом 6 июня заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По его словам, воды для орошения в каналах хватит на полтора — два месяца. Тем не менее власти региона пока не видят необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации.

Также глава региона добавил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. При этом ожидается падение до семи метров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России. По его словам, город полностью затоплен.

По мнению политолога Андрея Кошкина, разрушение верхней части Каховской ГЭС свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном — на «подтопление» репутации Москвы.