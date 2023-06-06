* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Общественники заподозрили юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в спонсировании ВСУ, так как его выступление в турецкой Анталье организовали украинские менеджеры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Евгений Биятов/РИА Новости Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В общественном движении «Зов Народа» предположили, что организаторы недавнего концерта, которых Галкин назвал «замечательными ребятами с Украины», направляют часть средств на поддержку украинской армии. Это означает, что комик фактически спонсирует террористическую деятельность.

Директору ФСБ России Александру Бортникову направлено соответствующее обращение. Артиста потребуют признать спонсором терроризма, если проверка подтвердит факт финансирования ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, юморист попросил зрителей не снимать его выступление в Анталье, сославшись на «жёсткие требования» концертной площадки. На сцене Галкин, скандально известный антироссийскими высказываниями, отпускал шутки по поводу атаки беспилотников на Москву, а также высмеял бывшую ведущую программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелину Вовк, которая заявляла о готовности отправиться на передовую вместе с Хрюшей и Степашкой, чтобы призвать украинских силовиков прекратить боевые действия.