Киров, 6 июня, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Семьи участников СВО в Кировской области активно пользуются мерами поддержки. Как сообщает пресс-центр правительства региона, уже выдано более 6 тысяч удостоверений о праве на получение мер соцподдержки

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В Кировской области действует комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Так, по поручению губернатора Александра Соколова введена дополнительная социальная помощь для семей участников СВО: более 500 обучающихся 5-х — 11-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

Мамы почти тысячи детей получили право на компенсацию родительской платы за детский сад и групп присмотра и ухода у индивидуальных предпринимателей.

Для детей и родителей участника СВО установлен бесплатный проезд на общественном транспорте.

Для детей военнослужащих предусмотрено бесплатное посещение кружков и секций, физкультурно-спортивных организаций, а также концертов и выставок. Также несовершеннолетним во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных образовательных организациях и бюджетные места в колледжах и техникумах региона. Кроме того, 1200 детей участников СВО в летний период отдохнут бесплатно в загородных лагерях Кировской области.

«Мой муж заключил военный контракт осенью прошлого года, — пояснила Светлана, супруга участника СВО. — Наши дети получили право на бесплатное питание в школе и проезд в автобусе. Совсем скоро поедут отдыхать в летний оздоровительный лагерь. Мы очень ценим ту помощь, которую нам оказывают, и, конечно, с нетерпением ждем нашего папу домой».

С ноября 2022 года для военнослужащих и членов их семей установлена компенсация расходов на газификацию. На сегодня этой мерой воспользовалось 12 семей.

Ежемесячную денежную выплату в размере 100% на уплату взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома получают 794 члена семей военнослужащих, в том числе родители участников СВО.

Также семьи бойцов, проживающие в частных домах, получили право на обеспечение дровами из расчета 10 куб. метров на одно жилое помещение.

Для помощи семьям в решении различных вопросов за ними закрепляется социальный координатор. Сегодня такое сопровождение осуществляется уже в отношении 3 759 семей.

«По поручению губернатора меры поддержки на сегодня распространены на всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, вне зависимости от их статуса — и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев. Вся работа проводится адресно с учетом индивидуальной потребности каждой семьи и находится на особом контроле всех ведомств», — пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.