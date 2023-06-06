Москва, 6 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 5 июня, из 34 магазинов, расположенных на территории в Ульяновской области, полицейские изъяли 216 кег опасного алкогольного напитка сидр объёмом 30 литров каждый, сообщили 6 июня ГУ МВД РФ по регионе. По результатам 14 экспертиз, проведённых в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области, в алкоголе обнаружены примеси метанола и этилбутирата. При этом подчёркнуто, что пропорции данных веществ представляют угрозу для жизни и здоровья человека.

УМВД РФ по Ульяновской области Сотрудники полиции изъяли в Ульяновской области 193 кеги опасной спиртосодержащей продукции, ставшей причиной смерти людей

В начале июня массовые отравления алкоголем произошли сразу в нескольких регионах России. Общее число жертв употребления слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр» уже приблизилось к трем десяткам. В Ульяновской области умерли 18 человек, в Самарской области — 7, в Нижегородской области -2, в Удмуртии — 1, ещё один погибший в Чавашии. По данному факту возбуждено уголовное дело, в связи с поставкой опасного напитка в магазины задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области Анар Г.

Больше всего пострадавших от опасного алкоголя выявлено в Ульяновской области. По данным регионального минздрава, отравление проходит в тяжёлой форме, всего с 4 по 6 июня выявлен уже 51 случай отравления. Несмотря на то, что врачи борются за жизнь каждого пациента, 18 помочь не удалось. Для оказания медицинской помощи развернуто 88 коек.

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», — пояснила 6 июня и. о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.

Накануне ИА Регнум писало, что среди отравившихся двое детей и беременная женщина.

В местном минздраве отметили, что для экипажей скорой медицинской помощи направлены специальные инструкции при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. Кроме того, из московского Федерального медико-биологического агентства России прибыл токсиколог, продолжают проводиться телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами по дальнейшему ведению пациентов и осуществлению координации на месте. Всем жителям области рекомендуется воздержаться от употребления алкогольсодержащих напитков.

В Самарской области к 6 июня известно о 14 отравившихся сидром, все они госпитализированы в медучреждения региона и находятся под наблюдением медицинских работников. Количество жертв суррогатного сидра в Самарской области выросло до семи, сообщили в региональном минздраве. После обхода пострадавших министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что в настоящее время 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 3 пациентов оцениваем как средней степени тяжести.

«Обращаю внимание, если вы употребляли сидр в эти дни, у вас есть симптомы острого отравления — тошнота, рвота, повышенное или пониженное давление, нарушение зрения, — обратитесь за медицинской помощью незамедлительно», — призвал чиновник.

В Пензенской области отравление напитком получили три девушки, причем две из них оказались несовершеннолетними. В минздраве региона лишь отметили, что пострадавшие находятся в различном состоянии — от удовлетворительного до крайне тяжелого.

В Нижегородской области, где по данным регионального управления Роспотребнадзора, после употребления сидра пострадали четверо граждан, двое из которых скончались, полицейские установили оптовый склад, в котором находилась партия опасной алкогольной продукции.

«Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», проводят мероприятия по изъятию данной продукции», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Два случая отравления выявили в Удмуртской республике: 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток, 20-летний парень скончался. Лабораторные исследования подтвердили, что двое пострадавших от отравления суррогатным алкогольным напитком в Ижевске отравились метанолом, известили 6 июня в минздраве региона.

Помимо этого, 6 июня о первом случае отравления, связанным с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», изготовленного на территории Самарской области, известило Управление Роспотребнадзора по Чувашии. О пострадавшем известно, что он является жителем города Алатырь. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

О мерах по недопущению оборота небезопасной продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр» московский Роспотребнадзор.

«Управлением совместно с исполнительными органами власти города Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота», — сказано в официальной информации ведомства.

Сидр относится к категории алкогольных напитков, выведенных из-под лицензирования, поэтому такой упрощающий производство фактор всегда несёт риск снижения контроля на производстве, что может стать причиной нарушения технологии изготовления продукции, пояснил корреспонденту ИА Регнум управляющий партнёр проекта «Алкогольное право» Дмитрий Бирюков.

Как сообщало ИА Регнум, порядка одной тысячи бутылок опасного сидра обнаружили в Челябинской области, напиток будет изъят. После массовых отравлений в России полностью заблокированы отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр». Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о массовом отравлении сидром переадресовал в ФСБ.