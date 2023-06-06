Рязань, 6 июня, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Скопинский районный суд Рязанской области 6 июня частично удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова.

Кадр из видео с канала: Новости России и Украины. Денис Сугробов.

«Принято решение удовлетворить частично — от основного наказания освободили, а дополнительное наказание исполнять», — сказала представитель суда РИА Новости.

Если судебное решение не будет оспорено в течение десяти дней, то Сугробова по истечении этого срока выпустят на свободу.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время Сугробов отбывает 12-летний срок в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Он, а также более десяти его подчинённых, были арестованы в 2014 году. Согласно материалам дела, их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий.

Самого экс-генерала обвинили сразу в нескольких преступлениях: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

В 2017 году Сугробов получил 22 года колонии, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет. Половину срока он уже отсидел и 10 мая подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.