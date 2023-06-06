Брюссель, 6 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Совет Евросоюза внёс изменения в документ, которым регламентируется санкционный режим, отдельно добавив возможность внесения в чёрные списки членов семей бизнесменов из России. Об этом 6 июня сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что в результате санкции могут быть введены не только в отношении физических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за поддержку «действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», но и в отношении их близких родственников.

Уточняется, что теперь под санкции могут попасть влиятельные мужчины и женщины — предприниматели, которые ведут деятельность в России, а также их близкие, члены их семей или другие физлица, извлекающие выгоду.

Как передавало ИА Регнум, по словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США создали план ответа стран Запада на случай военной эскалации между Россией и Украиной ещё в 2021 году. Блинкен уточнил, что Вашингтон предложил Москве варианты дипломатического и военного разрешения ситуации и в последнем случае пообещал поддерживать Киев, создать для России максимально возможные издержки и усилить Североатлантический альянс. Также он отметил что страны коллективного Запада намерены оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется.