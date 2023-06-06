Глава Пентагона не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом
Министр обороны США Остин не упомянул СССР, говоря о победе над нацизмом во Второй мировой войне
Вашингтон, 6 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма.
«Мы приветствуем вас, ветераны Второй мировой войны. Вы спасли мир!» — сказал Остин.
Из-под «нацистского сапога» европейские страны спасли «молодые люди из США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции и других стран», заявил глава Пентагона.
6 июня 1944 года состоялась высадка англо-американских войск в Нормандии и был открыт второй фронт, что оказало поддержку в разгроме нацизма при решающей роли СССР.
Как сообщалось ранее, 9 мая на брифинге Белого дома официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США «и союзнические силы».
Американские власти всеми силами раздувают русофобию в стране и пытаются стереть из истории всё, что связано с Россией, в том числе и факт решающей роли Красной армии в победе над фашизмом, отмечал ранее посол России в США Анатолий Антонов.
Усилиями администрации США второй год подряд оказалась сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы в Москву, фронтовиков запугивали аннулированием паспортов, рассказал посол 8 мая.