Вашингтон, 6 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Мы приветствуем вас, ветераны Второй мировой войны. Вы спасли мир!» — сказал Остин.

Из-под «нацистского сапога» европейские страны спасли «молодые люди из США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции и других стран», заявил глава Пентагона.

6 июня 1944 года состоялась высадка англо-американских войск в Нормандии и был открыт второй фронт, что оказало поддержку в разгроме нацизма при решающей роли СССР.

Как сообщалось ранее, 9 мая на брифинге Белого дома официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США «и союзнические силы».

Американские власти всеми силами раздувают русофобию в стране и пытаются стереть из истории всё, что связано с Россией, в том числе и факт решающей роли Красной армии в победе над фашизмом, отмечал ранее посол России в США Анатолий Антонов.

Усилиями администрации США второй год подряд оказалась сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы в Москву, фронтовиков запугивали аннулированием паспортов, рассказал посол 8 мая.