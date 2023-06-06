Киев, 6 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Чтобы избежать мобилизации на Украине мужчины подделывают документы о смерти своих жён и сбегают за границу. Об этом написало издание Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Издание отмечает, что не все граждане страны хотят быть мобилизованными. При этом некоторые мужчины, которые опасаются призыва в армию, решаются на членовредительство. При этом есть и такие, кто подделывают документы, чтобы легально пересечь границу.

Издание приводит словам пресс-секретаря пограничной службы Украины Андрея Демченко, который отметил, что каждый день пограничники задерживают порядка 20 человек, которые намереваются незаконно выехать из страны.

Отмечается, что мужчины предъявляют поддельные документы, в том числи и свидетельства о смерти жён, так как границу может пересечь родитель-одиночка.

Как передавало ИА Регнум, измотанные в боях украинские Вооружённые силы отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, написала газета The Telegraph. За уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам.

На Украине начали мобилизовывать мужчин во время раздачи гуманитарной помощи. Отмечается, что с начала лета в призывные пункты поступило устное распоряжение «по всему правобережью Днепра» забирать всех мужчин из очередей у пунктов раздачи гуманитарной помощи и отправлять на фронт.

По словам военнопленного Александра Ляшенко, боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.