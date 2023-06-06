Тегеран, 6 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана представили новую гиперзвуковую ракету «Фаттах», передаёт агентство Fars.

Кадр из видео «Фаттах»

Отмечается, что гиперзвуковая ракета была представлена утром 6 июня в присутствии президента Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР Хоссейна Салами.

По данным агентства, ракета способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их, её дальность составляет 1,4 тыс. км, скорость достигает 12–13 Махов (14–15 тыс. км в час).

Также сообщается, что ракета отличается повышенной точностью и хорошей маневренностью.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями.

Дальность полёта этой ракеты — 2 тыс. км, на неё можно устанавливать боеголовку массой в 1,5 тыс. кг, помимо этого, ракета оснащена одним из наиболее совершенных в Иране двигателей на жидком топливе.