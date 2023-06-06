Москва, 6 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Постпред России при ООН Василий Небензя 21 октября предупреждал генсека ООН Антонио Гутерреша о том, что Украина планирует разрушить Каховскую ГЭС, заявила 6 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?», — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подрыв Каховской ГЭС диверсией со стороны Украины. Он отметил, что заявления украинских властей и властей ЕС об ответственности России за подрыв станции не имеют отношения к реальности.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин, власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в комментарии ИА Регнум отметил, что удары по ГЭС свидетельствуют, что контрнаступление ВСУ началось, а цель ударов — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные укрепления и в переносном смысле — репутацию России.