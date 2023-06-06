Белгород, 6 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. На территории Белгородской области, в том числе и в селе Новая Таволжанка, противника нет, заявил 6 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Часто задаётся вопрос, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. (…) Сегодня противника на территории Белгородской области нет», — сказал Гладков в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Губернатор отметил, что противника нет в том числе и в Новой Таволжанке. Он заявил, что по этому вопросу распространяется много «инсинуаций», и призвал не реагировать на них.

Также Гладков напомнил, что временно эвакуированные из некоторых районов области жители получат поддержку от государства — в виде выплат, кредитных каникул, отсутствия необходимости на время отъезда оплачивать коммунальные услуги и т.д.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области эвакуировали из районов, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ, почти 60 тысяч человек. В пунктах временного размещения в областном центре и других городах региона находятся более 8 тысяч человек.

С начала июня Белгородская область находится под интенсивным огнём ВСУ. Только в течение суток 4 июня по территории региона было выпущено больше тысячи снарядов. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники.