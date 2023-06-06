Тверь, 6 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Ход реализации национального проекта «Экология» в Тверской области рассмотрен на заседании регионального правительства, которое сегодня, 6 июня, провел губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в Верхневолжье в рамках национального проекта «Экология» реализуется шесть региональных проектов. Были представлены итоги работы в 2022 году и планы на предстоящий период. Особое внимание глава региона уделил развитию кадрового потенциала.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Очень важно кадровое обеспечение реализации нацпроекта, привлечение к работе узких специалистов, инженеров, которые будут заниматься экологическим контролем, организацией сбора, переработки отходов и другими вопросами. Необходимо развивать данное направление в образовании», — заявил Игорь Руденя.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в Тверской области проведена расчистка русла реки Кашинка, продолжаются работы на озере Селигер на участке Сорога-Покровское. Планируется в 2024 году расчистить 16,4 км водоемов.

По проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе формируется современная система накопления и утилизации ТКО, создаются условия для вторичной переработки мусора. В регионе растет доля отходов, направленных на сортировку. Так, в прошлом году показатель составил 27,6% от общей массы собранных отходов. В 2023 году планируется довести его до 37,7%.

В регионе развивается система раздельного сбора мусора. В настоящее время в 9 муниципалитетах округах установлено порядка 3000 синих контейнеров для этих целей. Действуют сортировочные линии ТКО — в Калининском и Ржевском округах.

В 2022 году ликвидировано 405 несанкционированных свалок. Игорь Руденя отметил, что в ряде муниципалитетов средства на эти цели не заложены. Губернатор подчеркнул: территории должны предусмотреть финансирование проектов по борьбе с несанкционированным складированием отходов.

Глава региона также поручил усилить контроль за несанкционированным складированием строительного мусора. Необходимо проводить рейды для выявления таких случаев и штрафовать нарушителей.

По проектам «Оздоровление Волги», «Чистая страна» и «Генеральная уборка» ведется ликвидация объектов накопленного вреда. Завершена рекультивация свалок в Нелидово, Кимрах, ведутся работы на объекте, расположенном на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Идет модернизация очистных сооружений. Реализованы проекты в Конаковском округе и селе Застолобье Рамешковского округа. В 2023–2024 годах планируется завершить реконструкцию блока биологической очистки в Твери, 1-го пускового комплекса очистных сооружений в Торжке и строительство объекта в Старице, обновление систем водоотведения в Кимрском и Бологовском округах. Это позволит снизить объемы отводимых в реку Волгу сточных вод.

Региональный проект «Сохранение лесов» включает мероприятия по восстановлению вырубленных и погибших лесных насаждений. Тверская область занимает первое место в ЦФО по восстановлению лесов. В 2023 году такие мероприятия запланированы на площади порядка 26.5 тыс тыс. га.

По национальному проекту профильные организации оснащают лесовосстановительной и противопожарной техникой. С 2019 года в учреждения поставлено более 370 единиц оборудования.