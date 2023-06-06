Москва, 6 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населённых пунктов в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Разрушение гидроэлектростанции и затопление территорий произошло в результате преступных действий со стороны ВСУ, отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Речь идёт о теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в результате которого причинён значительный имущественный ущерб и наступили иные тяжкие последствия.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и размер ущерба, а также дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Неконтролируемый сброс воды начался в Каховском водохранилище после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, когда оказались разрушены 11 из 28 пролётов ГЭС. Из-за подъёма уровня воды в Новокаховском районе объявили режим ЧС, людей начали эвакуировать из зоны подтопления. По словам доктора технических наук, гидроэнергетика Владимира Тетельмина, власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы увеличить разрушения.