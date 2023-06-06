Волхов, Ленинградская область, 6 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В городе Волхове Ленинградской области прошла федеральная акция «Марафон рек», партнером мероприятия выступила компания «ФосАгро». Более ста человек приняли участие в экологическом флэшмобе, который реализуется в поддержку национального проекта «Экология» и стратегической инициативы правительства РФ «Генеральная уборка». Организатором акции выступило АНО «Национальные приоритеты» при поддержке минприроды России.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Участниками экологического марафона в Волхове стали сотрудники «ФосАгро», учащиеся подшефной химическому предприятию школы, воспитанники спортивных секций проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), студенты Волховского многопрофильного техникума.

«Участие в акции «Марафон рек» для нашего предприятия является закономерным. Коллектив предприятия активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды. Несколько недель назад мы выпускали мальков сига в Ладожское озеро, высаживали саженцы елей в рамках акции по лесовосстановлению в месте бывшей стихийной свалки, сегодня убираем берег реки — место отдыха и прогулок всех волховчан. И сегодня этот значимый для жителей города участок реки нашими стараниями стал чище», — отметил участник акции, директор департамента дирекции по персоналу и социальной политике ВФ АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Артем Крутов.

За время акции жители Волхова и корпоративные волонтеры собрали более ста мешков отходов. Все они были собраны в специализированный контейнер и переданы на дальнейшую обработку лицензированной компании.

«Очень круто участвовать в экологических акциях, ведь так мы своими руками делаем наш город и нашу реку чище. Городской пляж в Волхове — это именно то место, которое нужно было привести в порядок. Если бы каждый следил за собой, здесь не было бы мусора, остатков угля после разведения костров. Поэтому призываю всех начать заботиться о природе. Ведь экология начинается — с нас!», — поделился своими впечатлениями старшеклассник волховской «ФосАгро-школы» Степан Новоселов.

Общий объем вложений «ФосАгро» в природоохранные мероприятия составил за последние десять лет порядка 60 млрд руб. Компания проводит большое количество общественных мероприятий экологической направленности, в том числе в области восстановления лесов, благоустройства территорий и обновления зеленых насаждений городских парков, поддержания биоразнообразия наших водных ресурсов.