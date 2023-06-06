Москва, 6 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Тело 51-летней москвички обнаружили в квартире на юге Москвы. Предварительно, женщина скончалась от отравления спиртными напитками. Сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

«Около 23:00 полицейские обнаружили в одной из квартир многоэтажки на Паромной улице тело 51-летней жительницы. На теле умершей не было следов насильственной смерти. По словам соседей, последние дни женщина часто употребляла алкогольную продукцию, которую покупала в местных «наливайках». Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная отравлением после продолжительного употребления спиртных напитков», — сообщил собеседник.

Тело умершей направлено в морг. Полиция проводит проверку.

Как предавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях в различных регионах России суррогатным сидром. На данный момент известно о 25 летальных исходах и о большом количестве пострадавших в Ульяновской, Нижегородской и Самарских областях, а также в Республиках Удмуртия и Чувашия. Правоохранители по всей России изымают из продажи алкогольную продукцию под маркой «Мистер Сидр». Продукция «Мистер Сидр» изготавливалась на предприятии в Красноглинском районе Самарской области.

На данный момент по делу о массовом отравлении жителей России суррогатным алкоголем задержаны 5 человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов.

По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применен метиловый.