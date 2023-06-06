Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Более 50 автобусов прибыли в Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку, чтобы вывезти людей из зоны подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

По его словам, вода в городе продолжает прибывать. Врио главы региона Владимир Сальдо поручил направить в прибрежные районы первые автобусы, затем транспорт будет прибывать по мере необходимости.

«В прибрежные районы — Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку прибыли 53 автобуса для эвакуации людей», — написал Алексеенко.

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Глава правительства региона пообещал, что всем нуждающимся окажут помощь. Людей разместят в безопасных районах в пунктах временного размещения и обеспечат горячим питанием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Херсонской области объявили о начале эвакуации населения из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов в связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы на Каховском водохранилище. Людей попросили подготовить личные вещи и документы, а также трёхдневный запас продовольствия и питьевой воды.