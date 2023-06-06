Москва, 6 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В десятках северных городов и поселках прошел Единый арктический субботник. Мероприятие приурочено к Дню эколога (5 июня) и всероссийскому Марафону зелёных дел. Организаторами субботника стали Проектный офис развития Арктики и федеральный проект «Чистая Арктика».

День эколога в Архангельске

День эколога в Спутнике

Волонтеры приводили в порядок популярные места отдыха и прогулок возле своего дома с 3 по 5 июня в Ухте, Усинске, Салехарде, Воркуте, Нарьян-Маре, Анадыре, Мурманске, Заполярном, Норильске и других населенных пунктах.

День эколога в Воркуте

Акции, приуроченные к Дню эколога, проводятся уже третий год. «Уборка Арктики — один из главных экологических вызовов. Замедлить негативные процессы, влияющие на природу Крайнего Севера, — в наших силах», — заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

День эколога в Дудинке

Во время уборки волонтеры собрали и неожиданные находки: ружье в Воркуте, чемоданы в Мурманске, плюшевый бегемот в Заполярье. Также волонтёры нашли и убрали коляски, санки, диваны, дверь от машины, комплект военной формы, туфли на шпильке и один унитаз. В некоторых населенных пунктах волонтеры обнаружили стихийные свалки, куда необходимо вызывать специальную технику для уборки.

День эколога в Заполярном

«Мы надеемся, что работа будет продолжена и волонтеры смогут вместе со своими работодателями, с представителями местной администрации ликвидировать эти загрязнения», — отметила заместитель генерального директора Проектного офиса развития Арктики Елена Коренева. Она добавила, что с каждым годом количество участников и география акции растут.

День эколога в Мурманске

По словам председателя правления АНО «Чистая Арктика» Руслана Губайдуллина, уборка Арктики будет продолжаться. «Сейчас мы планируем продолжить работу в регионе — всего за это лето будет очищено пять локаций. Это и остров Бревенник, и село Покровское на побережье Белого моря, и деревня Одино на острове Кего», — рассказал он.

День эколога в Нарьян-Маре

Среди участников субботника были общественные инспекторы по охране окружающей среды — выпускники программы «Арктический волонтер». В некоторых городах инспекторы взяли на себя роль организаторов мероприятия.

День эколога в Северодвинске

В прошлом году в едином Арктическом субботнике приняли участие 300 волонтеров из Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Якутии, Красноярского края, Карелии и с Чукотки.