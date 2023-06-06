Москва, 6 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы рассматривалась какие-либо планы введения военного положения на приграничных территориях или объявления мобилизации.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в эфире нескольких радиостанций в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях 5 июня транслировалось «обращение» президента России Владимира Путина, в котором глава государства «заявил» о введении военного положения.

На вопрос, обсуждается ли в действительности возможность проведения мобилизации или введения военного положения в отдельных регионах, Песков ответил: «Мне неизвестно об этом».

В оперштабе Белгородской области заявили, что фейковое обращение является провокацией, цель которой — посеять панику среди мирных жителей. В правительстве Воронежской области отметили, что распространённая в результате взломов информация не соответствует действительности, а ситуация в регионе полностью контролируется властями и правоохранительными органами.

Песков в свою очередь заявил, что Путин не делал никакого «обращения» к гражданам страны, а появившиеся в эфире ряда радиостанций сообщения стали результатом их взлома.