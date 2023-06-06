Белгород, 6 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Власти Белгородской области за короткое время эвакуировали почти 60 тыс. человек, в пунктах временного размещения находятся более 8 тыс., сообщил 6 июня губернатор региона Вячеслав Гладков, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, многие жители области разъехались в ближайшие и дальние регионы: Курскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Московскую области. «Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», — сказал белгородский губернатор.

Накануне Гладков также сообщал, что каждый временно переселённый житель Белгородской области получит две единоразовые выплаты, а временно переселённые жители не должны будут платить за коммунальные услуги и получат кредитные каникулы. Всем желающим будет предоставлена временная работа в Белгороде и других населённых пунктах.

В Белгороде также будут открыты дополнительные пункты выдачи гуманитарной помощи, а в центрах временного размещения начнут работать медицинские бригады.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область находится под интенсивным огнём ВСУ. Только в течение суток 4 июня украинские военные выпустили по территории области больше тысячи снарядов. Применялись миномёты, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники.