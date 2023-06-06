Берлин, 6 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что у президента Соединённых Штатов Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой пост в следующем году. Об этом Шольц заявил на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Олаф Шольц

«Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться», — сказал канцлер ФРГ, добавив, что, Берлин должен быть готов к сотрудничеству с любым правительством США.

Шольц также считает, что у Германии с Байденом «очень тесное трансатлантическое сотрудничество».

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 80-летний Байден объявил о выдвижении себя кандидатом на следующих президентских выборах.

Ранее Байден пошутил про свой преклонный возраст незадолго до того, как упал на сцене во время вручения дипломов курсантам Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо.