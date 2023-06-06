Москва, 6 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Военная разведка Украины намеревалась совершить в России теракт с применением «грязной бомбы». Об этом сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что во время расследования диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, которая готовилась в мае 2023 года, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины совершить теракт на территории России с использованием «грязной бомбы».

По информации ФСБ, для организации диверсий на территории России начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов создал подразделение, в состав которого была включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также для нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты энергетической и топливной инфраструктуры.

Уточняется, что координировать использование легкомоторной авиации должна была войсковая часть № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР.

«В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т. н. «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году данное подразделение осуществило пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых были повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России.

В ходе проведения спецопераций были задержаны два пилота, они уже дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ терактах.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны России сообщили, что власти Украины продолжают попытки провести теракты в отношении мирного населения в приграничных регионах России.

Сообщается, что 4 июня подразделениями Вооружённых Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

5 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания подстрекает Украину к проведению террористических операций против России. По его словам, заявление главы британского МИД о том, что украинской армии «виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность», является прямым подстрекательством к тому, что делают террористы из Киева.

Американский телеканал CNN сообщил, что Украина якобы создала в РФ сеть агентов, которые занимаются диверсиями на российской территории. Ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, которые, как утверждается, знакомы с данными разведки, Киев уже якобы начал поставлять этим диверсантам свои беспилотники.

При этом оба американских чиновника заявили телеканалу, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары дронов по территории РФ были нанесены с использованием беспилотников, предоставленных США.

В Челябинской области пресекли теракт в отношении одного из территориальных органов Министерства обороны России.

Злоумышленник планировал поджечь здание военкомата в Магнитогорске, а также участок Южно-Уральской железной дороги.