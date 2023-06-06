Москва, 6 июня, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Сергея Носова на новый срок. Об этом 6 июня он сказал в ходе рабочей встречи с главой региона.

49gov.ru Сергей Носов

На просьбу Носова поддержать его планы баллотироваться на новый срок полномочий, Путин ответил: «Что касается одобрения, здесь вопросов нет».

При этом он рекомендовал Носову напрямую работать с людьми, чтобы заручиться их поддержкой. По словам главы государства, несмотря на то что многое удалось сделать, нужно будет сделать ещё больше.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Путин на встрече с действующими главой Якутии Айсеном Николаевым заявил, что поддерживает его решение баллотироваться на следующих выборах руководителя региона. Также он отметил, что в Якутии за последние пять лет значительно улучшилась демографическая ситуация. Глава региона объяснил это разносторонней поддержкой семей, материнства и детства.