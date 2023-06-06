Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС украинскими военными на Днепре затопило и смыло множество домов. В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как один из домов плывёт по реке.

Кадр из видео с Телеграм — канала Уплывающий дом в Новой Каховке

«Ты был хорошим домом. Прощай», — сказал один из местных жителей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России. По его словам, город полностью затоплен.

По мнению политолога Андрея Кошкина, разрушение верхней части Каховской ГЭС свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном — «подтопление» репутации Москвы.