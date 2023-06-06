Херсон, 6 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Бывшего и. о. министра здравоохранения Херсонской области заподозрили в присвоении 26,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Херсонской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным следствия, с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года обвиняемый, используя своё служебное положение, похитил принадлежавшие министерству здравоохранения Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 млн рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы.

Против бывшего и. о. главы минздрава Херсонской области возбуждено дело, его обвинили в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В СК уточнили, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков, проведённых по месту жительства фигуранта, были обнаружены и изъяты денежные средства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая другого чиновника — главу администрации Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия — заподозрили в присвоении имущества, выделенного в виде благотворительной безвозмездной помощи. По версии следствия, подозреваемый вывез на принадлежащий его семье участок более 40 машин (или не менее 800 тонн) щебня разной фракции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Расследование дела продолжается.