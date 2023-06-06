Санкт-Петербург, 6 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Десять студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могут быть отчислены за то, что они оскорбляли память своего сокурсника Фёдора Соломонова, который ушёл добровольцем в зону специальной военной операции и погиб. Об этом 6 июня сообщили в вузе.

СПБГУ Дань памяти погибшему студенту Фёдору Соломонову.

Комиссия по этике СПбГУ отметила, что студенты, шутившие над гибелью Соломонова, нарушили закреплённые в кодексе университета морально-этические нормы.

«Признать, что действия обучающихся несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета», — заявили в вузе.

Осенью 2022 года 21-летний студент СПбГУ Фёдор Соломонов добровольно отправился в зону спецоперации. Правом на отсрочку, которая ему была положена, он не воспользовался. Во время боевых действий он погиб.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня за травлю погибшего и за антироссийские заявления из СПбГУ уволили доцента кафедры истории Михаила Белоусова. Он уволен за «совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы».