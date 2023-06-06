Москва, 6 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Москве семиклассницу доставили в детскую больницу с отравлением алкоголем. Полицейским девочка рассказала, что пила какую-то зеленую жидкость с друзьями. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«5 июня девочку с острым отравлением алкоголем доставили в Филатовскую детскую больницу, после чего врачи сразу же сообщили о данном факте в полицию. Которая начала проверку. По словам пострадавшей, около 15:00 она выпила алкогольную жидкость зеленого цвета, после чего ей стало очень плохо», — сообщил собеседник.

На данный момент полиция устанавливает, где и с кем семиклассница пила алкоголь, а также, где было куплено спиртное. Сама пострадавшая учится в одной из школ района Коньково. В школе девочка учится хорошо.

Накануне в нескольких регионах России было зафиксировано массовое отравление суррогатным сидром. Так, в Ульяновской области известно о 18 летальных исходах после употребления «Мистера сидра», на лечении находятся 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 госпитализированы. Еще двое погибших и четверо пострадавших в Нижегородской области, в Удмуртии и Чувашии погибли по одному человеку.

Возбуждено уголовное дело, несколько фигурантов задержаны. По данным следствия, в Ульяновской области, экспертиза уже показала наличие метанола в употреблённом пострадавшими и погибшими сидре.