Москва, 6 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Меры безопасности принимаются в приграничных с Украиной российских регионах, сообщил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о возможной мобилизации в приграничных областях, представитель Кремля заявил, что не знает о рассмотрении подобной инициативы.

«Мне неизвестно об этом, там работают специальные соответствующие службы и военные, принимаются меры для наведения порядка», — сказал Песков.

Он сообщил также, что не располагает информацией об обстановке в Новой Таволжанке.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня украинские диверсанты намеревались проникнуть в Шебекинский район Белгородской области в районе села Новая Таволжанка. Под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов они пытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине села, однако были уничтожены российской авиацией и артиллерией. По данным властей Белгородской области, в селе могут оставаться до ста мирных жителей, но войти туда пока невозможно.