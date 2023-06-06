Москва, 6 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Подрыв Каховской ГЭС — это диверсия со стороны Украины, заявил журналистам 6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент получает доклады по линии Минобороны о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Мы можем однозначно заявить, что речь идет о диверсии украинской стороны. Эта диверсия может повлечь тяжелые последствия, экологические последствия и последствия иного характера», — сказал Песков.

Заявления украинских властей и властей ЕС об ответственности России за подрыв станции не имеют отношения к реальности, добавил пресс-секретарь президента. При этом решение об ударе по ГЭС, вероятно, принимали не в Киеве, отметил он.

«Мы их (обвинения — ред.) решительно отвергаем. Однозначно речь о преднамеренной диверсии с украинской стороны. Приказ об этом поступил киевскому режиму, и он должен нести ответственность», — сказал пресс-секретарь президента.

Одна из целей диверсии — лишить Крым воды, сократив её подачу в Северо-Крымский канал, отметил Песков. Однако к такой ситуации готовились, и в водохранилище «есть определённый запас прочности», сейчас специалисты работают над проблемой, добавил он.

Что касается последствий разрушения плотины для безопасности Запорожской АЭС, то, по оценкам экспертов, пока угрозы для станции нет, сказал пресс-секретарь президента. Проведение диверсии, по всей видимости, было вызвано тем, что контрнаступление ВСУ уже началось, но не достигает поставленных целей, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь с 5 на 6 июня (предположительно из РСЗО «Ольха») 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. На территории Новокаховского городского округа установлен режим ЧС, идёт эвакуация из подтопленных зон. Восстановить станцию невозможно, её нужно будет строить заново, отметили представители городских властей.

Власти Украины готовились к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начали сбрасывать воду выше по течению, чтобы переполнить Каховское водохранилище и сделать последствия катастрофы как можно более разрушительными, отметил в беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин.

Удары по ГЭС свидетельствуют, что контрнаступление ВСУ началось, а цель ударов — «подтопить» в прямом смысле слова российские оборонительные укрепления и в переносном смысле — репутацию России, сказал в комментарии ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.