Екатеринбург, 6 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приступили к съёмкам сериала «Мама будет против», над которым работают «Уральские пельмени». Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Swetiks Уральские пельмени

Отмечается, что в главных ролях Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Сергей Ершов.

В новом сериале будет рассказано, как грузчик Николай опрокинул коробки на Наталью, в результате у последней появилась небольшая шишка. При этом мать пострадавшей Тамара Игоревна намеревается подать в суд на магазин, в котором произошёл данный инцидент. Более того, у неё свои счёты с грузчиком, который разозлил её и её супруга — генерала в отставке Сергея Геннадьевича.

Николай может остаться без работы и без временного жилья (у него каморка на складе), поэтому, чтобы договориться с Тамарой Игоревной, он решает начать ухаживать за её дочерью.

По словам Сергея Ершова, данный сюжет родился из миниатюры про семью, которую очень полюбили зрители. Отмечается, что самым ярким персонажем будет Тамара Игоревна, которую сыграет Дмитрий Брекоткин.

«Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель. Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится», — отметил Ершов.

Как передавало ИА Регнум, актёр Андрей Рожков, известный по участию в юмористическом коллективе «Уральские пельмени», поделился историей с участием руководителя КВН Александра Маслякова.

По словам Рожкова, в 1995 году коллектив «Уральских пельменей» после успешного выступления в Сочи был приглашён на гала-концерт КВН. За день до мероприятия участники коллектива решили отпраздновать свой успех выпивкой, вследствие чего позднее не сумели достойно показать себя на генеральной репетиции и были со скандалом выгнаны Масляковым.